AjansHaber.com.tr Dünya NATO Dışişleri Bakanları Norveç'te toplanıyor

NATO Dışişleri Bakanları Norveç'te toplanıyor

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'te 31 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

NATO'dan yapılan açıklamada, Norveç'in ev sahipliği yapmayı teklif ettiği toplantının, 31 Mayıs-1 Haziran'da başkent Oslo'da yapılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Norveç'in teklifi için müteşekkirim. NATO dışişleri bakanlarıyla memleketimde buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşın değiştirdiği güvenlik durumunu ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtti.

Toplantı, aynı zamanda Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fransız erkekleri kadına şiddeti savunuyor!
AB'den İran'a yaptırım kararı açıklaması
İngiltere'de yaklaşık 200 çocuk kayboldu
ABD'de kuş gribi krizi! Yumurta fiyatları uçtu!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Musk hissedarlarını milyarlarca zarara uğrattı!
Almanya Ukrayna'ya tank gönderecek