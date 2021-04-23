NASA'dan Azmak Deresi paylaşımı

NASA, Instagram hesabından Azmak Deresi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

"Azmak Deresi'nin güzelliğini yaşayın" sözleriyle yapılan paylaşımda bir video da yer aldı.

"Sakin Şehir" olarak da anılan Akyaka'da bulunan Azmak Deresi, su samurundan deniz kaplumbağasına onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki çeşitlerine ev sahipliği yapıyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dereyi tekneyle veya kanoyla gezebilirsiniz.