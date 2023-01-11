Narman Şehitler Barajı için acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konu proje için Erzurum'un Narman ilçesindeki bazı taşınmazlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca DSİ'nin Çorum'un Kargı, Dodurga ve Osmancık ilçelerinde 9 yerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapmasına karar verildi.