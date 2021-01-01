Narkotik polisleri 2020'de 20 ton esrar ve 11 ton eroin yakaladı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, "Bataklıklar kuruyana kadar temizliğe devam" mesajıyla paylaşılan, operasyon görüntülerinin yer aldığı videoda, 2020'nin "temizlik" yılı olduğu ifade edildi.

Videoda, 2020'de narkotik polisince düzenlenen 140 bin operasyonda, 20 ton esrar, 11 ton eroin, 800 kilogram kokain ile 100 milyon lira kara paraya el konulduğu kaydedildi.

Paylaşımda, bir polisin operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını öptükten sonra yükseğe koyduğu anların görüntüsüne de yer verildi.