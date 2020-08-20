Nadir Salifov Antalya'da öldürüldü

"Lotu Quli" lakabıyla tanınan Azerbaycan kökenli suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya’nın Serik ilçesindeki bir otelin restoranında beraber yemek yediği kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ancak hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kısa sürede yakalandı

Cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için ekipler geniş çaplı çalışma başlatıldı. Nadir Salifov’u öldüren zanlı bir süre sonra , Antalya-Denizli kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.

2018 yılında Türkiye’den sınır dışı edilen Azeri suç örgütü liderinin Antalya’ya yasa dışı yollarla geldiği düşünülüyor. Nadir Salifov’un yemek yediği kişi tarafından neden öldürüldüğüne dair net bir bilgi bulunmazken yürütülecek olan çalışma cinayeti aydınlatacak.