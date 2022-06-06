Nadal tenisteki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı

Kariyerindeki 14. Roland Garros şampiyonluğu kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağındaki sakatlıkla ilgili başlayacağı tedavi sürecinden olumlu sonuç alamaması halinde profesyonel spor hayatının geleceği konusunda karar vermek zorunda kalacağını belirtti.

Nadal, İspanyol devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, son dönemlerde daha da ağırlaşan ayağındaki naviküler kemik ağrısı sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İspanyol tenisçi, "Önümdeki yol haritası oldukça açık. Tedavim cevap vermezse bir karar almak zorunda kalacağım. Düşündüğümüz bir tedavi var ancak bunun gerçek anlamda veya yeterli düzeyde yardımcı olup olmayacağını bilmiyoruz. Eğer aksi olursa önceliklerimi belirlemek için oturup iyice düşünüp, geleceğime karar vermem gerekiyor. Şu anda hiçbir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 22 grand slam kazanan 36 yaşındaki Nadal, sevdiği ve heyecan duyduğu işi yaptığını ancak gün gün hareket ederek devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşırı hırslı biri değilim, hiçbir zaman da olmadım. Fırsatlar yaratmak için tek gereken şey çaba ve yeterli özveriyi göstermek. Bunu yapmaya devam edeceğim." değerlendirmesini yaptı.

Nadal, Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası sırasında yaptığı açıklamada, "Bu son Roland Garros'um olabilir. Finali kazanmaktansa yeni bir ayağa sahip olmayı tercih ederim." demişti.