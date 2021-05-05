Naci Görür: Marmara'da gerilim artıyor!

Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor." dedi.

Çanakkale Biga açıklarında saat 09.42'de bir deprem meydana geldi.<

AFAD'ın merkez üssünü Erdek Körfezi- Biga olarak belirlediği 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliği, 6.95 kilometre olarak saptandı.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

Depremin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede gerilimin arttığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor. Sevgiyle." ifadesini kullandı.