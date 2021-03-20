Naci Ağbal'dan yeni açıklama

4.5 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal'ın kurumdaki görevine son verildi. Gündeme bomba gibi düşen bu karar sonrası Ağbal ilk açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." demişti.

"İNŞALLAH BİR GÜN KALICI FİYAT İSTİKRARI SAĞLANIR"

Saatler sonra bir veda mesajı yayınlayan Ağbal, bu kez açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Elimden geldiğince Merkez Bankası'nı ileriye taşımaya çalıştım. Kalıcı fiyat istikrarı için cesur bir çalışma yürüttük. İnşallah bir gün kalıcı fiyat istikrarı sağlanır."