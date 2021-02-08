Myanmar'da darbe karşıtı protestolar nedeniyle bazı kentlerde sıkıyönetim ilan edildi

Straits Times gazetesinin Genel İdare Biriminin açıklamasına dayandırdığı habere göre, cunta yönetiminin protesto edildiği gösteriler nedeniyle ülkenin en kalabalık kentleri arasındaki Yangon ve Mandalay'ın 7 ilçesinde sıkıyönetime geçildi.

Açıklamada, 20.00-04.00 saatlerinde uygulanacak sıkıyönetim kapsamında, protesto gösterisi düzenlemenin ve 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Sıkıyönetim kararının ikinci bir emre kadar geçerli olduğu belirtilen açıklamada, bazı kişilerin, halk ve güvenlik güçlerini tehlikeye atacak şekilde davrandığı savunuldu.

Açıklamada, "Bu davranışlar, istikrarı, halkın güvenliğini, kolluk kuvvetlerini ve halkın barış içinde bir arada yaşamasını etkileyebileceği ve ayaklanmalara neden olabileceği için toplanmak ve kalabalık önünde konuşmak yasaklandı." ifadesine yer verildi.

Yasal yollara başvurulması gerekir

Ülkenin kamu yayın kuruluşu MRTV ekranındaki bantta, halkın kanunları hiçe sayıp suç işleyenleri kabul etmeyi reddettiği belirtildi.

Devletin istikrarı, kamu güvenliği ve hukukun üstünlüğüne zarar veren davranışlara karşı yasal yollara başvurulması gerektiği ifade edildi.

Polis, protestocuları uyardı: Gerçek mühimmat kullanırız

Başkent Nepido'da polis, göstericilere "Dağılmazsanız güç kullanacağız." uyarısında bulundu.

Polis, göstericilere ilerlemeleri durumunda, gerçek mühimmatla müdahale edileceğini duyurdu.

Diğer yandan, göstericiler de polise yönelik "Halka hizmet edin, orduya değil." sloganları attı.

Darbe protestoları

Ülke genelinde üçüncü gününü dolduran darbe karşıtı gösteriler, bugün de on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenmişti.

Yangon'daki protestocular, "Liderlerimizi serbest bırakın", "Myanmar için adalet" ve "Darbeye hayır" sloganları atmıştı.

Polisin tazyikli suyla müdahalesine maruz kalan göstericilerden bazıları yaralanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Ülkede darbe karşıtı protestolar devam ediyor.

Myanmar'da siyasi nedenlerle tutuklanan muhaliflerin kurduğu Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) ise 1 ila 5 Şubat'ta ülkede 147 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.