Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde 12 kişi öldü

Myanmar basını ve protestoları takip eden aktivistler, darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Magway kentinde güvenlik güçlerinin kalabalığa silahlı müdahalesi sonucu 8 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını aktardı. Aktivistler Yangon, Mandalay, Taungu ve Bago kentlerinde de 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Binlerce kişinin askeri darbeyi protesto ettiği Mogok kentinde en az 30, Mandalay'da ise onlarca kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Can kayıplarından birinin meydana geldiği Yangon'un Kuzey Okkalapa ilçesinde de sabah saatlerinden bu yana en az 100 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Göstericiler ölü sayılarının gün içinde artabileceğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 70 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.