Müzisyen Efkan Oğur, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın türküsünü düzenlediği için linç ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Hiç Oldum' türküsüne klip çekti. Bugün dijital platformlardaki yerini alan türkünün düzenlemesini Erkan Oğur'un yapması ise muhalieri ayaklandırdı. Tepkiler art arda gelirken, Oğur'u savunanlar yaşanan ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

Daha önce de Aşık Veysel anısına "Çırpınıp içine döndüğüm deniz" ve Çanakkale Şehitleri anısına da "İnce Osman Ağıdı"nı seslendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine ait "Hiç oldum" türküsüne klip çekti.

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yaptığı klip, bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Düzenlemesini Erkan Oğur’un yaptığı türküde İbrahim Kalın divan bağlama çaldı.

SANATI BİLE HAZMEDEMEDİLER

Erkan Oğur'un türküyü düzenlemesi ise muhalif kesimin tepkisine neden oldu. Sanat için atılan bir adımı bile hazmedemeyenler Oğur'a çirkin sözlerle saldırdı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Yazık. Sadece yazık." ifadesini kullandı.

Erkan Oğur'u "Bir Ömürlük Misafir"imiz sanmıştık.

O Saray'ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş. https://t.co/FZo7cpntYS — Bülent Mumay (@bulentmumay) April 14, 2021

DW Türkçe'den Bülent Mumay ise "Erkan Oğur'u "Bir Ömürlük Misafir"imiz sanmıştık. O Saray'ın altın kafesinde bülbül olmayı tercih etmiş." eleştirisinde bulundu.

HANİ MÜZİK EVRENSELDİ?

Kimileri ise yaşanan iki yüzlülüğe dikkat çekerek "Ahmet Kaya’yı dinlerken “müzik evrenseldir” diyen kitle, Erkan Oğur İbrahim Kalın’la çalışınca demediğini bırakmamış. İki yüzlülüğün daniskası..." yorumunda bulundu.