'Muz paylaşımı' yapan Suriyeliler hakkında yeni açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, provokatif paylaşımlar yapan 45 Suriyeli sığınmacının sınır dışı edileceğini açıkladı.

Açıklamada yaptıkları provokatif paylaşımlarının ardından 45 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerin adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri'ne yollandığı bildirildi.

Açıklamaya göre; işlemleri devam eden Suriyeliler sözkonusu merkezlerde idari gözlem altında tutuluyor.

Tartışmayı başlatan olay geçtiğimiz ay meydana gelmişti. Sokak röportajında bir vatandaşın muz yiyemediğini, ancak Suriyelilerinin kilolarca muz aldığını söylemesi üzerine; bazı kişiler muz yeme görüntülerini paylaşmıştı. Bu sığınmacılar hakkında sınır dışı edilmeleri için işlem başlatılmıştı.