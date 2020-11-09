Müyesser Yıldız tahliye edildi
"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından 3 isim ilk kez hakim karşısına çıktı. Yıldız adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Erdal Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Ocak 2021'e ertelendi.
17 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
155 gündür tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla 6 yıl 3'er aydan, 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
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