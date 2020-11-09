Müyesser Yıldız tahliye edildi

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etmesinin ardından 3 isim ilk kez hakim karşısına çıktı. Yıldız adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, Erdal Baran'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 6 Ocak 2021'e ertelendi.

17 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

155 gündür tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla 6 yıl 3'er aydan, 17 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.