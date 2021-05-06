Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor

Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun." ifadeleri ile Musul Başkonsolosluğunun açılacağını müjdelemişti.

Küçüksakallı, 7 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçen başkonsoloslukla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçüksakallı, en kısa sürede her türlü hizmetin verileceği Başkonsolosluğun faaliyete geçirileceğini söyledi.

Küçüksakallı, güvenlik risklerine yönelik tedbirlerin alındığını da ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuz hizmete hazır hale getirilerek yeniden faaliyete başlıyor. Bölgemizin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışan Türkiye, Musul’da kardeşlik iklimine yeniden hizmet edecek. Ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Musul Başkonsolosluğu, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonrası kapatılmıştı.