Müşteri gibi gelip, 135 bin liralık gümüş takı çaldılar!

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gümüş takı satan iş yeri sahibi B.İ'nin 13 Eylül'de, yine aynı işi yapan esnaf B.M'nin de 10 Kasım'da iş yerlerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, her iki olayı da gerçekleştiren kişinin aynı kadın şüpheli olduğu tespit etti.

Görüntülerde, kadın şüphelinin müşteri gibi davranarak mağazaya girdiği, etrafındaki görevli ve diğer müşterilerin kendisini görmediklerinden emin olduğu anda vitrindeki gümüş takıları hızlıca alarak çantasına koyduğu anlar yer aldı.

Şüpheli Hanım I'nın (36) iki iş yerinden yaklaşık 135 bin lira değerinde gümüş çaldığı ve benzer suçlardan 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Bahçelievler'de gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.