Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, programın ardından kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan Topaloğlu, hastaneden taburcu olarak evine geçmişti. Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

63 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılmış, yayın sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.