Mustafa Şentop'tan Özgür Özel'e yanıt

Şentop, "Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP ve MHP'li vekillerin Meclis'e gelmemesi sonrası reddedilen "Güvenlik soruşturması" teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'den gelen eleştirilere yanıt veren Şentop, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Kendisine bir konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim" ifadesini kullandı.

Şentop, "Başkanvekillerinin yönettiği oturumlarla ilgili sorumluluk Meclis Başkanında olduğu için tartışma olduğunda tartışmaya dahil olmam normaldir. İç tüzüğe aykırı diyen vatandaşa toptancı usulüyle yanıt vermeyi uygun bulmuyorum. Meclis Başkanı koşarak gelmiş falan. Sıkıntı olduğunu fark ettiğimde koşa koşa giderim, bu benim görevimdir, görevimin gereğini de yaparım" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

Başkanı Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır. Koşa koşa geldi, boncuk boncuk terlemiş. Vatandaşlar karar versin. İki takım maç yapıyor, golü atıyor bir takım, hakem golü veriyor, yüksek hakem geliyor, ‘çıkar formayı ben giyeceğim, ben yöneteceğim’ diyor" şeklinde konuşmuştu.