Mustafa Sarıgül'den golf sahası önünde tarım mesajı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından yayınladığı bir video ile tarımsal üretime destek çağrısında bulundu.

"Söz veriyorum, tarımsal üretimi artırmak önceliğimizdir. Sürdürülebilir tarım, çiftçimizin sürdürülebilir gelire kavuşmasını sağlayacaktır. Ülkemizin kalkınma ve refah hamlesini tarımdan ve tarıma dayalı sanayiden başlatacağız" mesajı ile paylaşılan videoda Bill Gates'in de bu konuya önem verdiğini ifade eden Sarıgül "Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Sarıgül söyleyince neden inanmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"KEŞKE GOLF SAHASINDA DEĞİL DE TARLADA OLSAYDI"

Sosyal medya kullanıcılarının ise videoya tepkisi ise gecikmedi. Sarıgül'ün tarım ile ilgili mesajını golf sahasından vermesi "Keske sürdürülebilir tarımın önemini golf sahasında değil de bir tarlada anlatsaydı, belki inandırırdı" şeklinde yorumlara neden oldu.