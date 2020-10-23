Mustafa Sarıgül, yeni parti kuruyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde kurduğu diktatöryal yapıya karşı boyun eğmek istemeyen isimler tek tek CHP ile yollarını ayırmaya başladı.

Bu isimlerden biri Muharrem İnce oldu. CHP Genel Merkezi ile arasında sert rüzgarlar esen Muharrem İnce, Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi gezmeye başladı. Kulislerde, İnce'nin parti kuracağı iddiaları güçlenmeye başladı.

Muharrem İnce'nin yanı sıra Mustafa Sarıgül de harekete geçti.

Yeni parti kuracağı uzun süredir konuşulan Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni partilileştirme kararı aldı.

Partinin adının da Türkiye Değişim Partisi olacağı biliniyor.

İL BAŞKANINI ATADI

Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat’ı atadı.

Yusuf Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül’e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı: "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin."