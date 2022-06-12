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Muş'ta Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’nca Muş’ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-16 şehit j.ütğm. İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

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