Muş'ta Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı’nca Muş’ta 578 personelin katılımıyla Eren Abluka-16 şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Abluka-16 şehit j.ütğm. İsmail Moray” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
Yorumlar