Müslüme'nin cenaze detayları ortaya çıktı
Kaybının 10. günü cansız bedeni bulununca Türkiye'yi yasa boğan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cenazesi ablası Nurcan Özcan'ın yaşadığı Karaman'a defnedilmek üzere ablaya teslim edildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 3 yaşındaki kızı Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda bulundu.
CANSIZ BEDENİ DAĞIN TEPESİNDE ORTAYA ÇIKTI
10 Kasım tarihinden bu yana arama çalışmalarını sürdüren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Müslüme’nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.
OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Ormanlık alanda bir ağacın altında bulunan Müslüme'nin cesedi, olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından incelenmek üzere Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük kızın cesedi akşam saatlerinde ise otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi. Müslüme Yağal'ın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabaha karşı tekrar Gülnar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.