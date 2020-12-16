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Müslüman kadınların başörtülerini zorla açtılar

ABD'nin Michigan eyaleti hapishane yönetimine 'fotoğraf için Müslüman kadınların başörtülerini zorla açmaktan' dava açıldı.

Yerel Fox2 TV kanalındaki habere göre, dava dilekçesinde 15'ten fazla Müslüman kadın, fotoğraf çektirmek için dini örtülerinin zorla çıkarılmasından şikayetçi oldu.

Müslüman kadınlar, başları açık fotoğraflarının sadece hapishane kartlarında değil kamuya açık Michigan Hapishane Departmanı internet sitesinde de kullanıldığını belirtti.

"UTANÇ VERİCİ, AŞAĞILAYICI VE ONUR KIRICI"

Davaya bakan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Avukatı Amy Doukore, müvekkillerinin dini haklarının ihlal edildiğini belirterek, "Müslüman kadının başını açmak, Müslüman olmayan kadınları üstsüz gezdirmek gibi bir şey. Utanç verici, aşağılayıcı ve onur kırıcı." ifadesini kullandı.

Doukore, hapsedilen kadınların dini özgürlüklerini yitirdiği anlamına gelmediğine vurgu yaparak 2 yıldan fazla süredir hapishane yönetimiyle bu sorunu çözmeye çalıştıklarını ancak mesafe alınamadığını aktardı.

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