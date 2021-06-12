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Müsilaj temizliğinde yeni gelişme!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj temizliğindeki son durumu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen müsilaj temizliğiyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 11.972 metreküp müsilajı temizledik"⁬ dedi.

İL İL AÇIKLADI

Bakan Kurum şehirlerin müsilaj temizliğinin son durumunu il il de açıkladı. Bakan Kurum şu ifadelerde bulundu:

Dördüncü günün sonunda illerimizde,
İstanbul 218,7 metreküp
Kocaeli 95,5 metreküp
Bursa 88 metreküp
Tekirdağ 44 metreküp
Balıkesir 182 metreküp
Çanakkale 146 metreküp
Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.

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