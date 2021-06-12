Müsilaj temizliğinde yeni gelişme!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen müsilaj temizliğiyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 11.972 metreküp müsilajı temizledik"⁬ dedi.

1⃣ Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük.



Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 1⃣1⃣9⃣7⃣,2⃣ m³ müsilajı temizledik. 🌊💙#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021

İL İL AÇIKLADI

Bakan Kurum şehirlerin müsilaj temizliğinin son durumunu il il de açıkladı. Bakan Kurum şu ifadelerde bulundu:

Dördüncü günün sonunda illerimizde,

İstanbul 218,7 metreküp

Kocaeli 95,5 metreküp

Bursa 88 metreküp

Tekirdağ 44 metreküp

Balıkesir 182 metreküp

Çanakkale 146 metreküp

Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.