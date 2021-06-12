Müsilaj temizliğinde yeni gelişme!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj temizliğindeki son durumu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "İlk üç gün temizleme yaptığımız 52 bölgemize 25 yer daha ekleyerek 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen müsilaj temizliğiyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 11.972 metreküp müsilajı temizledik" dedi.
1⃣ Marmara Denizi'mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021
Müsilaj temizleme seferberliğimizin dördüncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 1⃣1⃣9⃣7⃣,2⃣ m³ müsilajı temizledik. 🌊💙#MarmaraHepimizin
İL İL AÇIKLADI
Bakan Kurum şehirlerin müsilaj temizliğinin son durumunu il il de açıkladı. Bakan Kurum şu ifadelerde bulundu:
Dördüncü günün sonunda illerimizde,
İstanbul 218,7 metreküp
Kocaeli 95,5 metreküp
Bursa 88 metreküp
Tekirdağ 44 metreküp
Balıkesir 182 metreküp
Çanakkale 146 metreküp
Yalova 423 metreküp müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik.
2⃣ Dördüncü günün sonunda illerimizde,— Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021
👉İstanbul 218,7 m³
👉Kocaeli 95,5 m³
👉Bursa 88 m³
👉Tekirdağ 44 m³
👉Balıkesir 182 m³
👉Çanakkale 146 m³
👉Yalova 423 m³ müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. 🚮🚚
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