Müsilaj Tekirdağ kıyılarında etkisini yitirdi

Tekirdağ'da kıyıdaki biriktiği alandan temizleme çalışmalarıyla arındırılan müsilaj (deniz salyası) rüzgarın da etkisiyle daha çok açıklarda görülüyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları ve rüzgarın etkisi ile salyanın etkisi kıyıda kalmadı.

Müsilajın etkisi daha çok açıklarda görülüyor. Deniz dibinde de müsilaj tabakası olduğu belirtiliyor.

Yetkililer kıyıda yürütülen çalışmalara ara verildiğini ancak deniz salyasının yeniden etkili olması halinde temizleme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirtti.