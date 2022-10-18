Murat Ülker'den İBB iştiraki BELTUR'a pr çalışması

İş insanı Murat Ülker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan BELTUR'dan övgü dolu sözlerle bahsederek vatandaşları da Beltur'a davet etti.

Beltur'da yediği yemeğin fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Ülker, yemeğin kendi şirketinin ürünleriyle hazırlandığını vurguladı.

Ülker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ekim ayı bitmeden Yıldız Parkı içinde bulunan Çadır Kök’e yolunuzu düşürün! Gün boyu ürünlerimizle hazırlanan kahvaltı, yöresel yemekler ve içecekler, tatlılar ile Kastamonu lezzetleri Beltur İstanbul’da”

Beltur'dan rekor zarar

Sosyal tesisleri, restorantları ve ticari işletmeleriyle faaliyet gösteren BELTUR AŞ’nin son 3 yılda 142 milyon TL açık verdiği öğrenildi.

İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, BELTUR’un 2019 yılı sonunda 30 milyon TL, 2020 yılı sonunda 60 milyon TL, 2021 yılı sonunda ise 50 milyon TL borçlandığını belirtti.