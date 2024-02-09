Murat Kurum son anketi paylaştı! Kim önde görünüyor?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Medya Buluşmasında, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.

Açıklanan projelerin İstanbul’da heyecan ve umudu artırdığını belirten Kurum, “Sokaktaki insanımız bizim projelerimizi gördükten sonra hayal etmeye başladı diyebilirim.” dedi.

İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’nın lider şehri yapacaklarının altının çizen Kurum, “Bizim tek bir önceliğimiz var; İstanbul’a hizmet etmek. Sadece İstanbul diyoruz çünkü gerçek belediyeciliğin ancak İstanbul’u merkeze alarak yapılacağına inanıyoruz. Altını çizerek söylüyorum, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul’un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Son anketi paylaştı

Projelerin açıklandığı lansmanın ardından yaptırılan ankette ise 1,4 puan önde çıktığını da sözlerine ekleyen Murat Kurum, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İlk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman 1,5 ile 2 puan gerideydik ki piyasada gezen anketler 8 ile 0 puan geride gösteriyordu ama öyle değildi.

Sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık. İstanbullularla bütünleştik. İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de yayında da söylediğim gibi 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor."