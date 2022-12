Murat Kurum: Sessiz bir devrim gerçekleştirdik!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayarak “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz. Ve bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından değil sizlerden, teşkilatlarımızdan ve milletimizden alıyoruz.” dedi.

Bakan Murat Kurum, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katılmak, eski çöp alanını, Zeytinlik Mahallesi'ni, AK Parti İl Başkanlığını ile Bulancak Millet Bahçesi'ni ziyaret etmek üzere Giresun’a geldi.

Bakan Kurum, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Giresun’da milyarlarca liralık onlarca projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatarak “Bugün sadece Bakanlık olarak şehrimizde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 projemize devam ediyoruz. Bu güzel şehrimize, Giresun’umuza TOKİ eliyle 3 bin 764 konutu sosyal donatılarıyla beraber tamamlayarak sizlere, Giresunlu kardeşlerimize armağan ettik. Yine TOKİ’mizle 619 konutumuzun yapımına da sosyal donatılarımızla beraber devam ediyoruz. Merkez’de Aksu Mahallemizde inşa ettiğimiz 595 sosyal konutumuzun yapımında ise son aşamaya geldik. İnşallah bu konutlarımızın anahtarlarını 2023 yılında hak sahibi vatandaşlarımıza hep birlikte teslim edeceğiz.” diye konuştu.

Bakan Kurum, Giresun’a yapılan hizmetlere ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tüm Dünya pandemi sürecinde durdu. Sosyal devlet ilkesinin, sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdılar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz salgın sürecinin ilk anından itibaren milletimizi açta, açıkta bırakmamak adına, her alanda yanında oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizi başlattık ve başvuruları tarihi bir rekor kırdı. Geçerli 5 milyon 135 bin başvuru yapıldı ve bu başvuruların 2 milyonu aşkın gençlerimiz bize her zaman güvendiler. Her zaman biz onlarla birlikte yol yürüdük ve Allah’ın izniyle yürümeye devam edeceğiz. Giresun’umuza 1.550 konut kazandırıyoruz. İlk Evim Arsa projemiz kapsamında Giresun’da 2 bin konutluk imarlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra Merkez Kale Mahallesinde (Zeytinlik) proje çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah bu alanı Giresun’un tarihi siluetine, yerel dokusuna, mimari özelliklerine uygun olarak yeniden ihya edeceğiz.”

“Giresun’umuza TOKİ Başkanlığımızca toplam büyüklüğü 52 bin metrekare olan 2 millet bahçesi kazandırıyoruz”

Bölgedeki ekosistemi güçlendirmek, yeşiline yeşil katmak için millet bahçelerini vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Giresun’umuzda TOKİ Başkanlığımızca şehrimize toplam büyüklüğü 52 bin metrekare olan 2 millet bahçesi kazandırıyoruz. Söz verdiğimiz gibi Bulancak Millet Bahçemizin yapımını tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduk. Eski stat yerine yaptığımız millet bahçemizde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu millet bahçemizi de 2023 yılında tamamlayarak Giresunlu vatandaşlarımıza armağan edeceğiz. Yine sahilde eski çöp alanıyla ilgili belediyemizle birlikte bir proje gerçekleştiriyoruz. Buradaki rehabilitasyonu da yapmak suretiyle Giresun’un sahillerinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile bir projeyi de inşallah en kısa zamanda Giresun’umuza kazandırmış olacağız. Sokak sağlıklaştırma projelerimiz Belediyemiz, Valimiz, İller Bankası ve Genel Müdürlüğümüz ile birlikte devam ediyor. İnşallah Giresun’un eşsiz tabiatından ilhamla bütün ilçelerimizde, Giresun’un tamamında ve ülkemizin her bir şehrinde millet bahçelerimizi kuracağız! Hem vatandaşlarımıza yeni nefes alanları kazandıracağız, hem de iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz!”

“2 yıl önce Giresun'da yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Dereli, Doğankent ve Tirebolu’da toplam 643 konut inşa ettik”

Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliğinin etkilerinden daha çok etkilenmekte olduğunu, sıklığı ve şiddetini de giderek arttırdığını ve sellerle, yangınlarla, depremle mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonlarla hemen afet alanında milletin yanında yer almaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Kurum, şunları söyledi:

“2 yıl önce Giresun'da yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Dereli, Doğankent ve Tirebolu’da toplam 643 konut inşa ettik. Selden bir yıl geçmeden geldik ve buradaki konutları vatandaşlarımıza teslim etmeye başladık. Şimdi tabi bize soruyorlar, ‘nedir bu aceleniz’. Biz de diyoruz ki acelemiz milletimize en kısa sürede güvenli alanlara yerleştirmek diyoruz, milletimizin refahı diyoruz, milletimizin huzuru, mutluluğu diyoruz. Hep onlar için çalıştık, Allah’ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm konutlarımızı hak sahibi Giresunlu, Doğankentli ve Tirebolu kardeşlerimize teslim ettik. Yine inşa ettiğimiz köy konutlarımız da tamamlanıyor. İnşallah ahırıyla, deposuyla, eviyle birlikte bu konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapımlarını tamamlayacağız. Dereli’yi, Doğanketi yeniden ayağa kaldıracağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Bugün Yeni Dereli Projemiz kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve lojman inşaatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatılarımızı tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız.” dedi.

“Son 20 yılda eğitimden tarıma, sanayiden sağlığa, enerjiden çevre ve şehirciliğe kadar sessiz bir devrim gerçekleştirdik”

Bakan Kurum, daima milletin yanında ve emrinde olduklarını anımsatarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yola çıktığımız ilk gün şuna inandık: Büyük ve güçlü Türkiye. Son 20 yılda eğitimden tarıma, sanayiden sağlığa, enerjiden çevre ve şehirciliğe kadar sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Adeta 20 yılda bir asırlık hizmetleri, yüzyıllık hizmetleri milletimize kazandırdık.” dedi.

“Öyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para, diğer yerden uzman, öteki yerden de ekonomi programı devşiriyorlar!”

Bakan Murat Kurum, konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde de bulunarak şunları söyledi:

“Karşımızda öyle bir muhalefet var ki ne kendilerine güveniyorlar ne de aziz milletimize inanıyorlar. Bugüne kadar tek bildikleri batıya öykünmekti. Şimdi adeta sınıf atladılar. Doğrudan dışarıdan ekonomist, foncu ve iklim uzmanı getirmeye başladılar! Bunlar zaten hep böyleydi; milletimiz uçak yapmak istedi ‘Ne gerek var, dışardan alırız.’ dediler. Milletimiz top, tüfek, füzemizi biz hazırlayalım dedi ‘Hiç lüzumu yok, ithal ederiz.’ dediler. Nuri Killigil’in, Vecihi Hürkuş’un girişimlerini baltaladılar. Şimdi yerli ve milli SİHA’lara, ihracat patlaması yapan teknolojik ürünlere muhalefet edenler çareyi ithal etmekte arıyorlar! Öyle bir noktaya gelmişler ki bir yerden para, diğer yerden uzman, öteki yerden de ekonomi programı devşiriyorlar! Ve milletimize vadettikleri ithal ekonomi uzmanlarıyla, şehircilik çevre uzmanlarıyla projeler yapacağını söylüyorlar. Tabi biz bunu hayretle izliyoruz.”

“Varsın onlar konuşacak konu bulamadıkları 6’lı masada bakanlık taksimatı yapsınlar, sahte mağduriyet rollerini oynamaya devam etsinler!”

“Biz bunların bu topraklara, bu millete yabancı olduklarını biliyorduk da menşeilerinin bile dışarda olduğunu bilmiyorduk!” sözleriyle muhalefete yönelik eleştirilerine devam eden Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Varsın onlar daha seçim görünmeden birileriyle ülkemizi bilmem kaç milyar dolara peşkeş çeksinler! Varsın konuşacak konu bulamadıkları 6’lı masada bakanlık taksimatı yapsınlar! Varsın onlar sahte mağduriyet rollerini oynamaya devam etsinler! Onlar 2007’de bu cefakâr milletin tırnaklarıyla kurduğu AK Parti’mizi kapatmak istediler biz vakur duruşumuzu bozmadık, 81 ilimizin tamamında açılışlarımıza, temel atmalarımıza devam ettik. Onların Gezi İhaneti’ne kalkışıp sokakları yağmaladıkları o kara günlerde bile asla karamsarlığa kapılmadık, milletimize hizmet etmeye devam ettik. 2013’te hepsi birden yargı darbesinin arkasında saf tuttular ama biz o gün de yılmadık eserler üretmeye devam ettik.”

“Biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından değil milletimizden alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Bakan Kurum konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da milletimize hizmet edeceğiz. Ve bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Giresun’umuz, AK Parti teşkilatımız, ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bu kutlu davanın hiçbir neferi bu yoldan dönmeyecek. Çünkü biz gücümüzü birileri gibi algıdan, sosyal medya operasyonlarından değil sizlerden alıyoruz, teşkilatlarımızdan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Sizin buralarda ne güzel söyleniyor: ‘Ata arpa, yiğide arka gerek!’ Biz yalnızca sırtımızı aziz milletimize yaslarız! Bizim arkamızda milletimiz var, ardımızda eli nasırlı analarımızın-babalarımızın duası var! Bize Giresun yeter, bize Türkiye yeter, bize aziz milletimiz yeter! İşte bu anlayışla 2023 seçimlerinde, ben inanıyorum ki Giresun; Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakımıza rekor bir oyla destek verecek! Giresun, ithal olanı değil yerli ve milli olanı seçerek Türkiye Yüzyılı’na en büyük desteği verecek!”