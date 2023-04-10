Murat Kurum, "650 bin konutun teslimi bir yıl içerisinde tamamlanacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

1.sıra ve 1.bölge sayın cumhurbaşkanımızın aday olduğu yerdi. O yüzden bizim için gurur verici. İstanbul'un geleceği adına yapılacak çalışmalarda üstümüze düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. 2 önceliğimiz var. Seçimlerde Cumhur ittifakı ve cumhurbaşkanımızı seçmek. İkincisi deprem bölgesindeki 11 ilimiz. Konutları yapmak ikinci önceliğimiz.

Hiçbir zaman görev beklemedim verilen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. 2 öncelik üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Mecliste de üstümüze düşen vazife ne olursa yapacağız. Ne bir belediye ne başka görevle ilgili beklentimiz yok.

"Gönlümüz deprem bölgesinde olacak"

Perşembe günü sayın cumhurbaşkanımızın teşrifiyle temel atma süreçlerine devam edeceğiz. İnşa sürecini hızlı şekilde yürütüyoruz. 66 gün geçmesine rağmen 100 konutu başlatmış oluyoruz. 650 bin konutu başlatmak suretiyle 1 yıl içerisinde etap etap teslim edeceğiz. Burada olsak da gönlümüz deprem bölgesinde olacak.

Ülkemizde her yıl 650 bin konut yapılır. İstemekle alakalı. Bu konuda yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz. Depremin başına gidecek olursak enkaz çalışmaları yürütülürken çadır kentleri kurduk. O arada TOKİ ile yeni yerleşim yeri tespitini başlattık. 15 gün sonra ilk temelleri attık. Teknik tüm tedbirleri alarak yapıyoruz. 143 bin konutumuzda hiçbir binamız çökmemiş. Her gün deprem oluyor. O zaman inşaat sektörünü bu mantıkla tamamen durdurmamız gerekiyor.

En sağlam zemine yapıyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları yapıyoruz. Hesaplamaları muhalefet yapıyor. Bizi kendinize benzetmeyen. Elazığ'da ağır hasarlı binalar 1 yıl sonra vatandaşımıza verilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'e baksın. Bedava konut dağıtacağız diyor ya. 5 bin 61 konut sözü vermişiz. İlk konutlarımızı 6 ay sonra bitirdik. Bunu yapabilen irade deprem konutlarını da yapacak. Biz Gaziantep'te bir üs kurduk. Tüm inşaat malzemeleri üreticileriyle bir araya geldik. Hepsi stoklarının yeteceğini bize söylediler. Biz ihalelerimizi yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu her fırsatta müteahhitleri tehdit etmesine rağmen biz 100 bin konuttan bahsediyoruz. Herhangi bir sorun yaşamayacağız.

"5 milyon 919 bin bağımsız bölümün bire bir tespitini yaptık"

Defne'de zemin sıvılaşmasından kaynaklı yumuşak zemine dönüyor ve binalar yıkılma veya devrilme, göçme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu tespitleri hocalarımızla paylaştığımızda inanın şaşırdılar, 'bu tespit bizde yok' diyorlar. Bu anlayışla yeni yerleşim alanlarını belirliyoruz. Gittik tek tek binaları inceledik. 5 milyon 919 bin bağımsız bölümün bire bir yerinde incelemesini yaptık. Bizim şehrin çeperinde başlattığımız konutları hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım ki, o şehirleri ayağa kaldırmamız lazım. İnsanların evlerine dönmesi lazım. Neden yıkıldı? Yoğunluk nerede? Bu tespitleri yapmak durumundayız. Neden yıkılmış, yıkılma sebepleri nedir bire bir inceledik. Şehrin içinde hiçbir şey yapmayacak değiliz. Sıvılaşmanın olduğu yerde bina yapılır; ama tekniğine uygun yapılır. Denizin üstünde de tekniğine göre yapabilirsiniz. Rezerv alanda zemin etütleri, bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda, TOKİ projeleri ve Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla bütün tasarımlarımızı yaptık. Oradaki kültür, demografik yapı, doğayı, iklimi, çevreyi de içine alacak tasarımla projelendirdik.