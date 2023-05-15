Murat Kurum: 1 yılda evlerine kavuşturacağız

Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketinin ardından 11 ilimizde, ilk andan itibaren milletimizin yanındaydık.

14 Mayıs'ta da afetzede kardeşlerimiz verdikleri büyük destekle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını, güvenlerini göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun.

Allah bizi kardeşlerimize mahcup etmesin.

Söz verdiğimiz gibi tüm yaraları saracak, vatandaşlarımızı 1 yılda evlerine kavuşturacağız.