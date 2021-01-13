Murat Erkan'dan BİP'e yönelik önemli açıklamalar

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi.

Uygulamayı toplu halde bırakan yüz binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BİP uygulamasına yönelik merak edilen soruları yanıtladı, önemli açıklamalarda bulundu.

"Veriler yurt dışında saklanıyor" iddialarına cevap veren Erkan, bu iddiaları öne sürenlere "Hodri meydan" diyerek cevap verdi:

"Bizim BİP verilerini tuttuğumuz 2 adet veri merkezimiz var, Gebze ve Ankara'da. Bunlar; dünya standartlarında güvenlik sertifikalarını almış, yurt dışından ototritelerin değerlendirdikleri ve sertifikasyonlarını tamamlanmış veri merkezleri. Çok ilginç bir durum var zaman zaman sosyal medyada görüyorum... 'Veriler Hollanda'da duruyormuş' gibi cümleler var. Şunu söylemek istiyorum, 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' demiş ve 2 milyar liranın üzerinde veri merkezlerine yatırım yapmış bir şirket neden verilerini Hollanda'da tutsun? Dolayısıyla yanlış bilgileri arada düzeltmemiz lazım. Biz verileri burada tutuyoruz. Bu veriler tamamen şifreli. Çalışanlarımız bile görmüyor ve erişemiyor verilere. Şifreli, korumalı sistemlerde çalışıyor. Dışarıdan herhangi bir erişim mümkün değil. Daha da kritiği, diyelim ki siz verilerinizi yani BİP üzerinden mesajlaşmanızı tutmak istemiyorsunuz, anlık mesajlaşıp bir daha da ortalıkta gezsin istemiyorsunuz. Bu durumda mesajı attıktan sonra biz mesajı siliyoruz. Fakat müşterilerimiz derse ki 'Ben bunun yedeğini istiyorum' o zaman bu verileri şifreleyip bizim veri merkezlerimizdeki saklama ünitelerinde saklıyoruz. Sadece müşterimiz erişebiliyor. Ne biz görebiliyoruz ne de üçüncü bir şahıs görebiliyor. O yüzden bu iddialar hurafe diyorum. Bu konularda yorum yapanlar hangi veriyle bu iddialarda bulunuyorlar? Ben şirketin genel müdürü olarak bu iddialarda bulunanlara hodri meydan diyorum."

"Signal sadece telefon numarası istiyor başka erişim talebi yok" sorusuna cevap veren ve veri güvenliği hakkında konuşan Erkan;

"Mesela diyorlar ki, 'Signal kameraya erişmiyor.' Kameraya erişmeden görüntülü görüşme yapabilir misiniz? Fotoğraflara erişmeden fotoğrafı gönderebilir misiniz ya da rehbere erişmeden size gelen mesajın kimden olduğunu nasıl anlayacaksınız? Sadece telefon numarası görünür isim görünmez. Fakat buna rağmen biz bunların tümünü müşteriye soruyoruz. Eğer görüntülü görüşme yapılacaksa ve kameraya erişim verilmiyorsa o zaman görüntülü görüşmez yapılmaz. Çok net iddia ederek söylüyorum, hiç kimsenin istediğinden fazlasını istemiyoruz. Daha da önemlisi müşteri isterse bunları (erişim izinlerini) engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar neden diğer platformları değil de BİP'i tercih etsin?" sorusunu yanıtlayan Erkan, BİP'i diğer uygulamalardan ayıran ve öne çıkaran artıları da anlattı

•Acil durum butonu,

•Para gönderme ve alma,

•Keşfet servisleri,

•Oyunlar,

•Grup sohbetinde görüntülü konuşma,

•QR kod ile davet gönderebilme,

•Dahili Türkçe çıkartmalar,

•Titreşim gönderme,

•Göndereceğiniz fotoğraf ve videoların kalitesini belirleme gibi pek çok özelliği sahip olan BİP, farklılıkları ile öne çıkıyor.

Erkan, BİP'in diğer uygulamalardan farklarını ve faydalarını şu sözlerle anlattı:

"BİP çok şahsına münhasır özellikleri olan bir platform. Birincisi, BİP'i Turkcell içinde bizim mühendislerimiz geliştirdi. Turkcell'in telekom yetkinlikleri var. Yani diğer OTT platformlardan farkı, telekom yetkinlikleriyle üzerine katma değer binmiş. Demek istediğim, siz BİP üzerinden sabit ya da mobil numarayı arayabilirsiniz. Aradığınız kişinin illa BİP uygulamasına sahip olmasına gerek yok. Telefon numarasını biliyorsanız uygulama içinden ulaşabilirsiniz. Daha da ötesi, mesela uçaktasınız ve uçakta sadece Wi-Fi var, çağrı alabilir ve başlatabilirsiniz. Bu tür telekom zenginlikleri var. Bunun dışında, BİP üzerinde en yüksek aynı anda video konferans, görüntülü görüşme yapma imkanınıza sahip platform. 10 kullanıcıya kadar gidebiliyoruz. Bunun yanında, Türkiye'de ve dünyada çok fazla deprem oluyor. Acil durum butonu diye bir geliştirme yaptık. Bu sayede 10 yakınınıza aynı anda, acil durum anında şebeke olmasa bile sadece bir tuşa basarak konumuzu, durumunuzu, yardıma ihtiyacınız olup olmadığını gönderebilirsiniz. Son olarak İzmir depreminde 50 bine yakın BİP kullanıcısı deprem anında sevdiklerine bu butona basarak lokasyon bilgilerini ve yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını bildirdi. Bu BİP'in özelliklerinden birisi. Sağlık Bakanlığı ile koronavirüs ile ilgili geliştirmeler yaptık. Uygulamadan Sağlık Bakanlığı'nın 184 destek hattını ücretsiz olarak arayabiliyorlar ve bilgi alabiliyorlar."