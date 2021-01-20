Münbiç'ten gelen tırda uyuşturucu ele geçirildi
Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç’ten kaçak yollarla, terörden arındırılan Bab bölgesine girmeye çalışan bir tırda bir milyona yakın uyuşturucu hap bulundu.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan El-Bab'ın doğusundaki Hamran bölgesinde bir TIR'da arama yapıldı.
Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güçlerce şüpheli TIR'da yapılan aramada, sobalara gizlenmiş paketler içerisinde 1 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi.
Suriye Milli Ordusu kaynakları, uyuşturucu hapların Esed rejimi bölgesinden El-Bab'a gönderildiğini açıkladı.
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