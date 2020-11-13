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Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı

Van'ın Tuşba ilçesinde mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

YASA DIŞI GELEN GÖÇMENLERİ TAŞIYORDU

Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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