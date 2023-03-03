Mülteciler için 20 milyon avro bütçe ayrıldı!
İrlanda Cumhuriyeti, mültecilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 20 milyon avroluk (yaklaşık 400 milyon lira) bir bütçe ayırdığını açıkladı.
İrlanda Cumhuriyeti, mültecilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere bina alımı da dahil çeşitli çalışmalara 20 milyon avroluk bütçe ayırdı.
Bütçenin 15 milyon avrosu bina alımı ve 400 yatak için, 5 milyon avrosu da diğer barınma alanlarının fizibilite çalışması için kullanılacak.
Ülkeye son dönemde iltica talebinde bulunan 9 kişiye konaklama imkanı sunulamadı.
Ocak ayından bu yana durdurulan iltica taleplerine rağmen ülkeye gelen 282 mülteci başta bir yere yerleştirilememiş fakat daha sonra konaklayabilme imkanı bulmuştu.
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