Muhtarlardan Kılıçdaroğlu'na: İktidar olamazsınız!

Son dönemde gittiği her yerde vatandaşın tepkisiyle karşılaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Sinoplu muhtarların eleştirilerinin hedefi oldu.

Yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatan Bahçeköyü muhtarı Ekrem Altaylı, söz alarak "Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum. " diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"BU ADAMLARI MEMNUN ETMEDEN İKTİDAR OLAMAZSINIZ."

Yaylacılı köyünün muhtarı ise "İktidar köylünün yanına indiği için iktidar oluyor. Siz köylünün yanına inemiyorsunuz. Yani köylünün yanına gideceksiniz sayın başkanım. Sayın Barış Karadeniz'i davet ettim gelmedi. Engin Altay, milletvekili olmadan bir iki gün geldi daha görmedik ondan sonra. Ben 8 senedir muhtarım seni 2011'den beri görmedim. Ben sizin için söylüyorum bu adamları memnun etmeden iktidar olamazsınız." sözleri ile Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"BU HDP İŞİ BİZİM MORALİMİZİ BOZUYOR"

HDP ile ittifakı aklının almadığını ifade eden muhtar, "Bu HDP işi bizim moralimizi bozuyor. Bizim kafamıza yatmıyor. Tamam belki 5 milyon oy vardır 2 milyonu gelir, 3 milyonu gider ama bizim kafamız almıyor orayı" ifadesini kullandı.

Sinoplu muhtardan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi



🔹CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinoplu muhtarlarla buluştu.

🔹Muhtarların CHP ve HDP'nin gizli ittifakı nedeniyle eleştirdiği Kılıçdaroğlu "Hiçbir zaman HDP'yle bir parti olmadık" dese de eleştiriler devam etti. pic.twitter.com/IHIXM6Ok0t — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 8, 2021

HDP İLE İTTİFAKI REDDETTİ

Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız." dedi.

GEÇEN HAFTA DA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ: MUHTAR BİLE OLAMAYACAKSINIZ

CHP lideri geçen hafta da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde esnafı ziyaret ederken, bir vatandaşın sözlü tepkisine maruz kalmıştı.

Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında bir vatandaş, "İşe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız sürece siz gönüllerin başkanı olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek istiyoruz ama siz bu gidişte mahallemizdeki muhtar bile olamayacağınıza emin olun" diyerek, tepki göstermişti. Vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırılmıştı.