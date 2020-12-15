Muhittin Böcek'ten CHP’lilere zehir zemberek sözler

Corona virüsü tedavisinin ardından 4 ay sonra taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara yazılı olarak açıklamada bulundu.

‘Sevgili Antalyalılar, değerli hemşehrilerim, kıymetli dostlarım' diyerek sözlerine başlayan Başkan Muhittin Böcek, “Ben Muhittin. Uncalı'da doğan köylü çocuğu Muhittin. Tarlalarda traktör üstünde alın teri akıtan, minibüs şoförlüğünden ticarete uzanan ekmeğini kazanma yolcuğunda, emeğiyle yürümüş Muhittin. Bugün, hemşehrilerinin verdiği görev ile siyasette halkına hizmet etme gururunu kazanmış bir ‘insan' olan Muhittin. Sizleri; çeyrek yüzyılı aşan siyasi hayatım ve CHP çatısı altında hizmet verdiğim 18 yıl boyunca, duyduğunuz güvene ve verdiğiniz sorumluluğa hiç ihanet etmemiş olmanın huzuru ve mutluluğuyla selamlıyorum” dedi.

“İNSAN OLMAYI UNUTTULAR”

Hastalık dışında, bir başka acı gerçekle daha yüzleştiğini kaydeden Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Bu süreçte ‘vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm.

Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz; biliyorum.

“HEPİMİZİ İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIRDILAR”

* Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı.

* Ama ben, yine aynı Muhittin'im. Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Hâlâ sizin bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz o insanım. Ve yarın da, sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım.

* Kendimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla, size ve Antalya'mıza hizmete devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; herkese sağlıklı günler diliyorum.