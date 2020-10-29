Mühendis olarak çalışıp trollük yapıyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere'nin adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi.

Hüsamettin Alkım Salkım'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi. Salkım'ın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN HESABINI YÖNETEN KİŞİ BUCA BELEDİYESİ'NDE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı şahıslar tarafından ünlü şahısların bilgileri kullanılarak parodi hesapların açıldığı"na yönelik iddiaları inceledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere adına açılan @lLBER_0rtayli, @OrtayliGSU, @MeltemCumbul, @ezgienler4, @BurcinResmi, @NiIOfficiaI, @mjdtgzn, @CansuDereNet, @BKorelOfficial, @meltemcumbul ve @UkAlAcAdI_ adlı hesapları İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi.

Hüsamettin Alkım Ünsal'ın paylaşımlarında Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarını işlediği öğrenildi.

ÜNSAL'IN EVİ İNTERNET KAFE GİBİ

İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Hüsamettin Alkım Ünsal, 27 Ekim 2020 tarihinde yakalandı.

Ünsal'ın ikametinde yapılan aramada; 1 adet akıllı telefon, 1 adet tuşlu telefon, 2 adet sim kart, 1 adet tablet ve 3 adet dizüstü bilgisayara el konuldu.

ÜNSAL, TEK AMACININ BÜYÜK KİTLELERE ULAŞMAK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Hüsamettin Alkım Ünsal ifadesinde İzmir Buca Belediyesi'nde ziraat mühendisi olarak çalıştığını, kendisine gösterilen parodi hesaplardan "halkimunsal", "OzguNamal" ve "OrtayliGSU" isimli/rumuzlu Twitter hesaplarını kendisinin kullandığını, ancak diğerlerini kullanmadığını, suç işleme kastının olmadığını, tek amacının büyük kitlelere ulaşmak olduğunu iddia etti.

Hüsamettin Alkım Ünsal'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.