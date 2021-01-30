Muharrem İnce'nin sağ kolu bakın kim çıktı!

CHP'nin mevcut politikalarından rahatsızlık duyduğu için başında olduğu Memleket Hareketi'ni partileştireceğini açıklayan Muharrem İnce'nin sağ kolunun CHP'li bir belediye başkanının yeğeni olduğu ortaya çıktı. CHP'li Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün'ün yeğeni Serkan Ufuk Akgün'ün, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'nin kurucularından olacağı ve parti kurma çalışmalarında İnce'nin sağ kolu olarak görev aldığı öğrenildi.

DAİMA İNCE'NİN YANI BAŞINDA

Memleket Hareketi kurucular kurulunda yer alan Serkan Ufuk Akgün'ün, hareketin partileşmesi sürecinde de en ön safta çalıştığı ve İnce'nin sağ kolu olarak bilindiği ifade edildi. Ufuk Akgün, Memleket Hareketi'nin Türkiye'nin pek çok ilini gezerken İnce'nin yanı başında bulunduğu biliniyor.

İSTİFA EDEN VEKİLLER DE İNCE'NİN PARTİSİ'NE GEÇECEK

Parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerine rağmen dile getirdikleri sorunlara çözüm bulamayarak istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de İnce ile birlikte hareket edecekleri ifade edildi. Çelebi'nin istifa sonrası yaptığı basın toplantısında "Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum öyleyse varım" şeklindeki sözleri istifa eden vekillerin İnce'nin kuracağı partiye geçiş sinyali olarak değerlendirildi.