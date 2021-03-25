Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu!

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti. İnce, yeni partisine memleket, adalet, vicdan, ve iş kavramlarının baş harflerinden oluşan "Mavi" adını koydu.

Sloganı da "Memleket hareketi, Türkiye bereketi" oldu. Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce. Mavi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı.

DSP'nin izleri bulunuyor

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un aktardıklarına göre; partinin logosunda da Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin izlerine yer verildi. Kanatlanmış beyaz bir güvercin siluetinin üzerinde Türkiye haritasının bir bölümü yer aldı.

Memleket hareketi yazısındaki i harfinin noktasında da Türk bayrağının ay yıldızı kullanıldı.