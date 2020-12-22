Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde ayrılık

Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmeye gitmesi söz konusu olan Memleket Hareketi'nin Kurucu Kurul'unda yer alan Erkin Şahinöz, kuruldanayrıldı. FED eski ekonomisti ve toplum bilimci olan Erkin Şahinöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinöz şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu Kurulu’nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım.” Harekete Başarılar..."