Muharrem İnce'nin 'A Takımında' sürpriz isimler

CHP'den istifa edip kendi yolunu çizen Muharrem İnce CHP'den de bir çok ismi kopardı. CHP'de İnce sonrası istifalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Hareketi olarak yola çıkan İnce'nin 23 Nisan'da partiyi kuracağı öğrenilirken A takımı da belli oldu.

İnce'nin partisinde dikkat çeken isimlerden biri de iddiaya göre eski futbolcu Ümit Özat. Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak.

A Haber'in aktardığı bilgilere göre Hakkı Akalın'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin parti sözcüsü, gazeteci Şaban Sevinç medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Mevlüt Dudu'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Muharrem İnce'nin muhtemel A takımı

ÜMİT ÖZAT - GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN UFUK AKGÜN - MALİ İŞLER

HAKKI AKALIN - GENEL SEKRETER

BURAK HASAR- SAĞLIK

MEHMET ALİ ÇELEBİ - PARTİ SÖZCÜSÜ

HÜSEYİN AVNİ AKSOY - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

İPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

SERKAN İLERİ - YURT DIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ

ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA

MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ

SERKAN ÖZGÜR - AR-GE

ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI