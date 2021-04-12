Muharrem İnce'nin 'A Takımında' sürpriz isimler
Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin A Takımı belli oldu. 23 Nisan'da partiyi kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'nin ekibinde sürpriz isimler yer alıyor.
CHP'den istifa edip kendi yolunu çizen Muharrem İnce CHP'den de bir çok ismi kopardı. CHP'de İnce sonrası istifalar sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Hareketi olarak yola çıkan İnce'nin 23 Nisan'da partiyi kuracağı öğrenilirken A takımı da belli oldu.
İnce'nin partisinde dikkat çeken isimlerden biri de iddiaya göre eski futbolcu Ümit Özat. Özat partinin gençlik ve spordan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturacak.
A Haber'in aktardığı bilgilere göre Hakkı Akalın'ın genel sekreter, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin parti sözcüsü, gazeteci Şaban Sevinç medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı, Mevlüt Dudu'nun ise hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Muharrem İnce'nin muhtemel A takımı
ÜMİT ÖZAT - GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
SERKAN UFUK AKGÜN - MALİ İŞLER
HAKKI AKALIN - GENEL SEKRETER
BURAK HASAR- SAĞLIK
MEHMET ALİ ÇELEBİ - PARTİ SÖZCÜSÜ
HÜSEYİN AVNİ AKSOY - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
İPEK ÖZKAL- KAMUDA VERİMLİLİKTEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI
SERKAN İLERİ - YURT DIŞI TÜRKLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
BERK HACIGÜZELLER- EKONOMİ
ŞABAN SEVİNÇ - MEDYA
MEVLÜT DUDU - HUKUK İŞLERİ
SERKAN ÖZGÜR - AR-GE
ÇİĞDEM SOYLU - ÇEVRE VE HAYVAN HAKLARI
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