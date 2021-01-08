Muharrem İnce'den Boğaziçi uyarısı

İnce, "Öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını, içlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, önceki gün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde ‘Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu’ üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından gündeme dair soruları yanıtlayan İnce, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanması üzerine yapılan eylemlere katılan provokatörlere dikkat çekti. Atama kararını protesto eden öğrencilere uyarılarda bulunan İnce, "Bu çocukları anlamak lazım. Üniversite özgürlük ister. Özgürlük olmadan üniversitede bilim olmaz, üretim olmaz. Yüreğim, desteğim, gönlüm Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerle birlikte.

İÇLERİNDEKİ PROVOKATÖRLERE DİKKAT ETSİNLER

Bu tür yerlerde provokatörler olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu her zaman olur ve olacaktır. Onun için öğrencilere sağduyulu bir şekilde, yasalara uyarak protesto hakkını kullanmalarını tavsiye ederim. İçlerindeki provokatörlere de dikkat etmelerini öğretmen ağabeyleri olarak tavsiye ederim" dedi.