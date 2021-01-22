Muharram İnce'den İYİ Parti ile ince temas!

“Bin Günde Memleket Hareketi”ni mart ayında “Memleket Partisi”ne dönüştürmeye hazırlanan Muharrem İnce adımlarını hızlandırıyor. İnce’nin, CHP’de “ulusalcı kanat” olarak nitelendiren; parti içindeki mevcut işleyişten ve Genel Merkez’in HDP ile kurduğu ittifaktan rahatsız olan isimleri yanına çekeceği değerlendiriliyor. Bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak ‘parti içi demokrasinin işletilmesi’, ‘gizli anayasa çalışmalarının kamuoyuna açıklanması’, ‘HDP ile araya mesafe konması’ gibi taleplerini bildiren ancak cevap alamayan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy’a teklif götüreceği belirtiliyor. Yine, bu isimler dışında Yalova Milletvekili Özcan Özel’in de yeni parti için adı geçiyor. Bu isimler dışında parti içi muhalefetten 10’a yakın ismin de İnce’nin çalışmalarını takip ettiği, parti kurulduktan sonra istifa ederek İnce’nin yanında yer alabilecekleri iddia ediliyor.

Diğer yandan kulislerde, İnce’nin İyi Parti’den isimlerle temasta olduğu da konuşuluyor. İnce’nin İyi Parti’den istifa eden ve “millî çizgi”ye sahip olduğu değerlendirilen İsmail Ok ve İsmail Koncuk ile diyalog kanallarını açık tuttuğu belirtiliyor. İnce’nin CHP’den ve İyi Parti’den saflarına katacağı bu isimler ile HDP’den uzak, teröre mesafeli, her kesime hitap eden ‘yerli ve millî’ bir parti kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Öte yandan, parti logosu büyük ölçüde hazır olan İnce’nin, genel merkez kurmak için de Çankaya’da bir bina seçtiği, kullanıma hazır hâle getirildikten sonra çalışmaların buraya taşıyacağı belirtiliyor.