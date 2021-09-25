Muhalif medyadan yeni algı operasyonu

Yalan haberleri paylaşıp yeterince yayılmasından sonra silmesiyle bilinen T24, yeni bir algı operasyonuna kalkıştı.

T24, muhalif medya ve muhalif hesaplar, bu kez de Türk kültürünün ve Türk mutfağının tanıtımı, gelecek nesillere aktarımı ve korunması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle" kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef göstererek kara propaganda yürütmeye kalkıştı.

T24'ün, "Emine Erdoğan’ın tarif kitabının maliyeti ortaya çıktı: Basımına 275 bin, tanıtımına 700 bin TL harcandı" başlıklı haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Emine Erdoğan'ın da destekçisi olduğu “Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle” isimli kitabın, alanında uzman akademisyen ve şeflerin katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Türk kültürü ve Türk mutfağının gelişimi, geleceğe aktarımı için hazırlanan eseri hedef gösteren muhalif medyanın iki yüzlülüğü ise tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sadece İzmir’deki heykelleri saymak için ihale yapmasını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sadece 19 Mayıs günü eşiyle tenis oynamak için belediye bütçesinden özel bir kort yaptırıp daha sonra da burayı kullanılmaz halde bırakması muhalif medya tarafından görmezden gelinirken; Türk kültürünün, asırlık Türk mutfağının tanıtımı, korunması ve bilinmesi için yapılan çalışmalardan rahatsız olmaları iki yüzlülüklerini ortaya koydu.

Muhalif medyanın bu tutumu akıllara "Türk Kültürü'nün tanıtımından rahatsız mı oluyorlar?" sorusunu getirdi.