AjansHaber.com.tr Siyaset Ak Parti'ye randevu vermediler

Muhalefetten AK Parti'ye başörtüsü desteği yok

CHP ve İYİ Parti AK Parti'nin Başörtüsü düzenlemesi için görüşme teklifine olumsuz yanıt verdi.

CHP ve İYİ Parti, AKP'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi.

Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu ifade edildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle  Parlamento Muhabirleri Derneğini ziaret eden CHP grup başkanvekili Özgür Özel, bir soru üzerine AK Parti'nin görüşme talebini reddettiklerini açıkladı.

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