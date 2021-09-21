Muhalefetin yeni "Gezi" senaryosu Validebağ Korusu

Üsküdar Belediyesi, Validebağ Korusu'nda bozulan yürüme yollarını onarmak ve ağaçlık alanlardaki molozları temizlemek için rutin temizlik çalışmaları başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmalarını engellemek için Validebağ Korusu'na gelen küçük bir grup belediye çalışanlarına saldırdı. Yapılan provakasyona sosyal medyadan destek veren muhalif hesaplar Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulundu.

CHP'li Kaboğlu'ndan tehlikeli çağrı

Üsküdar Belediyesi çalışanlarını hedef gösteren CHP'li Kaboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. Yeni bir "Gezi Parkı" provakasyonu hedefinde olan muhalif hesaplara, muhalif milletvekilleri de destek verdi.

Üsküdar Belediyesi konuya açıklık getirdi

Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğine izin vermeyen Üsküdar Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden Koru'da yaşanan gerçekleri hazırladığı video ile paylaştı. Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Koru’ya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar. Validebağ Korusu halkındır! Sadece bizim olsun kimse gelmesin diyen küçük bir grubun algı operasyonuna kurban edilemez, etmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.