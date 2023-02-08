Muğla'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme ve iş makineleri askeri gemilerle gönderiliyor

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları yürütülüyor.

Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar, hazırlanarak deprem bölgesine gönderiliyor.

Menteşe ilçesindeki Valiliğin Ayni Bağış ve Ana Dağıtım Deposu'na yardım malzemeleri getiriliyor.

Valilik koordinesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığının desteği ile ambulans, iş makineleri, tıbbi yardım ve diğer yardım malzemeleri askeri gemilere yüklendi.

Deprem bölgesine doğru yola çıkan askeri gemilerde ilaç, serum, sargı bezi, enjektör, pansuman malzemesi, oksijen maskesi, alçı, atel, elastik bandaj, boyunluk, muayene eldiveni, cerrahi eldiven, pamuk, hasta alt bezi gibi tıbbi malzemelerin yanı sıra bebek maması, bebek bezi, battaniye, biberon, ısıtıcı, kışlık kıyafetlerden oluşan insani malzemeler bulunuyor.

Ambulanslar ve iş makinelerinin de yüklendiği gemiler yola çıktı.