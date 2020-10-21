Muğla'da korkutan deprem!
AFAD Muğla'nın Datça ilçesinde saat 09.48'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Son deprem Muğla'nın Datça ilçesinde oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada "Saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 21.10.2020, 09:48:47 TSİ
Enlem : 34.3798 N
Boylam : 25.8403 E
Derinlik : 7.83 km
Detay : https://t.co/APY5puwm7c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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