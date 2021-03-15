Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla yeni haftaya depremle uyandı. AFAD'ın verilerine göre saat 04.55'te Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 6,98 kilometre derinlikte yaşandığı aktarılırken, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir mal ya da can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

"GELİŞMLERİ TAKİP EDİYORUZ"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Muğla. Menteşe ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

4 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,0 olarak kayıtlara geçti.Depremin 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Öte yandan depremin ardından 4 artçı sarsıntı daha yaşandı.