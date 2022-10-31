Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi bottaki 11 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, Fethiye ve Ula ilçesi açıklarında özel tekne ve gezi teknesinde rahatsızlanan birer kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.