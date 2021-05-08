Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.41'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Datça'nın 32,45 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,06 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.