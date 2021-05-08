Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem...
Ege Denizi'nde korkutan depremler devam ediyor. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14:41'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise 4.2 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.41'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça'nın 32,45 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,06 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 8, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 32.45 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 08.05.2021, 14:41:44 TSİ
Enlem : 36.4740 N
Boylam : 27.1118 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/HBuonCQaFv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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